TFF, Fatih Karagümrük’ü Tebrik Etti

TFF’DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor’u 3-1 yenerek Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayımladı. Federasyondan gelen açıklamaya göre, “Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaştığı Bandırmaspor’u Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve normal süresi 1-1 eşitlikle geçilen müsabakanın uzatmaları sonucunda 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, bu sezon Trendyol Süper Lig’e yükselen üçüncü ve son takım olmuştur.”

Açıklamada, Fatih Karagümrük’ün ligdeki normal sezonu üçüncü sırada tamamladığı ve play-off birincisi olarak Trendyol Süper Lig’de yer alma hakkını kazandığı belirtildi. Ayrıca, “Başarılarından ötürü Fatih Karagümrük Başkanı Sayın Süleyman Hurma’yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fatih Karagümrük camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig’de başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

SÜPER LİG HEYECANI BAŞLIYOR

Fatih Karagümrük’ün bu önemli galibiyeti, futbol severler arasında büyük bir heyecan yaratırken, yeni sezonda Süper Lig’de nasıl performans gösterecekleri merak ediliyor. Bu başarı, kulübün tarihinde yeni bir sayfa açarken, taraftarlar ardında durdukları takımı desteklemeye devam edecek.