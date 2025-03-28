TFF, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İçin Hazır

BEŞİKTAŞ’IN YABANCI HAKEM TALEBİ REDDEDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş’ın yabancı hakem talebini reddetti. Bu durum, federasyonun Galatasaray derbisine Yasin Kol’u atamasıyla gündeme geldi. Bu kararın ardından futbolseverlerin gözleri, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yapılacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemine çevrildi.

DERBİ HAKEMİ TAYİN EDİLDİ

TFF’nin, bu önemli derbide düdük çalacak hakemi önceden belirlediği iddiaları ortaya atıldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek kritik karşılaşmada Mehmet Türkmen’in görev yapacağı öne sürülüyor. Ancak, sakatlığı bulunan Halil Umut Meler’in iyileşmesi durumunda, tecrübeli hakemin alternatif bir isim olarak değerlendirileceği ifade ediliyor.

MEHMET TÜRKMEN’İN HAZIRLIKLARI

Hakem atamalarıyla ilgili dikkat çekici bir diğer detay ise Süper Lig’in 29. haftasında Mehmet Türkmen’in herhangi bir karşılaşmada görev almamış olması. Bu durum, Türkmen’in derbiye hazırlanması için bilinçli bir tercih yapıldığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.