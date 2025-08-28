TFF, FIFA’nın Cezasını Açıkladı

FIFA’DAN PUAN SİLME CEZASI AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın almış olduğu kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi. TFF’den yapılan açıklama da, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

YENİ MALATYASPOR’A ÖNCEKİ CEZA

FIFA, geçtiğimiz hafta da Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası vermişti. Bu durum, kulübün sezon performansını etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.