TFF, FIFA’nın Cezasını Açıkladı

FIFA’DAN PUAN SİLME CEZASI AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın almış olduğu kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi. TFF’den yapılan açıklama da, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

YENİ MALATYASPOR’A ÖNCEKİ CEZA

FIFA, geçtiğimiz hafta da Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası vermişti. Bu durum, kulübün sezon performansını etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Altın Fiyatları Rekor Seviyede Şuanda

Altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde alım satım yapanlar tarafından inceleniyor. Gram altın, dünkü kapanış fiyatı 4 bin 482 liradan sonra 4 bin 494 liraya yükseldi. 22 ayar ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları merak ediliyor.
Güngören’de Eski Başkan Vuruldu

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede eski spor kulübü başkanına düzenlenen silahlı saldırıda, ağır yaralanan Tuncay Meriç hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı arıyor.

