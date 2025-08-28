Spor

TFF, FIFA’nın Cezasını Duyurdu

FIFA DISİPLİN KOMİTESİ’NİN CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın aldığı kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi. TFF’nin açıklamasında, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ CEZALAR VE ETKİLERİ

FIFA, geçtiğimiz hafta içinde Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası uygulamıştı. Bu gelişmeler, kulübün bu sezonki performansını olumsuz etkileyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor. Puan kaybı, takımın ligdeki konumunu zorlaştırabilir.

