Spor

TFF, Final Hakemini Açıkladı

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MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray’ın karşılaşacağı maçın hakemi belirlendi. 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleştirilecek 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’ni Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada, “Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hakemleri belli oldu.” ifadesini yer aldı. Gaziantep Stadyumu’ndaki müsabaka saat 20.45’te başlayacak. Cihan Aydın’a yardımcılık edecek isimler Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olarak belirlendi. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ozan Ergün olacak.

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