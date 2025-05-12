TFF Finalinde Cihan Aydın Yönetiyor

HAKEM BELLİ OLDU

Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Cihan Aydın yönetecek. Bu önemli karşılaşma, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda yapılacak. Mücadelenin hakemiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan resmi açıklamada, Cihan Aydın’ın düdük çalacağı bilgisi verildi.

Cihan Aydın’ın yardımcılık görevini Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Maçın 4. hakemi olarak da Ozan Ergün görev yapacak. Bu heyecan dolu müsabakanın, futbolseverler için önemli bir mücadele olacağı kesin.