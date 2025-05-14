TFF, Galatasaray’ı Ziraat Kupası’ndan Tebrik Etti

TFF’DEN GALATASARAY’A TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek şampiyonluğu elde eden Galatasaray’ı tebrik etti. TFF tarafından yapılan açıklamada, “Gaziantep Stadyumu’nda oynanan final müsabakasında Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek 63. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’ı kutlar; başarılarından ötürü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik ederiz.” ifadesi yer aldı.

TRABZONSPOR’A DA TEBRİK

Aynı açıklamada, finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor’un da takdir edildiği belirtildi. “Ayrıca, finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor’u da turnuva boyunca sergiledikleri performanstan dolayı kutlarız.” sözleriyle Trabzonspor’un çabaları takdir edildi.