Haberler

TFF, Galatasaray’ı Ziraat Kupası’ndan Tebrik Etti

TFF’DEN GALATASARAY’A TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek şampiyonluğu elde eden Galatasaray’ı tebrik etti. TFF tarafından yapılan açıklamada, “Gaziantep Stadyumu’nda oynanan final müsabakasında Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek 63. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’ı kutlar; başarılarından ötürü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik ederiz.” ifadesi yer aldı.

TRABZONSPOR’A DA TEBRİK

Aynı açıklamada, finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor’un da takdir edildiği belirtildi. “Ayrıca, finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor’u da turnuva boyunca sergiledikleri performanstan dolayı kutlarız.” sözleriyle Trabzonspor’un çabaları takdir edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorum’da Patlama Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Çorum'daki Hatap Un Fabrikası'nda gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 47 yaşındaki işçi Zülfikar Tutuş, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Soruşturma sürüyor.
Haberler

Uruguaylı Kaleci, Tarihe Adını Yazdırdı

Fernando Muslera'nın, 2011'den bu yana Galatasaray formasıyla kazandığı kupaların sayısının yanı sıra, bu sezon sonunda futbol kariyerine veda etmesi bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.