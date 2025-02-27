TFF, Galatasaray’ın Erteleme Talebini Reddetti

SÜPER LİG’DE GALATASARAY’IN BAŞVURUSU

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, 2 Mart Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın bir gün ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Bu başvurunun Kasımpaşa tarafından onaylandığı belirtiliyor. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray’ın bu talebini geri çevirdi.

MAÇ TARİHİ VE YERİ

Galatasaray ile Kasımpaşa’nın karşılaşması, daha önce duyurulduğu üzere 2 Mart Pazar günü saat 16.00’da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşecek.

GALATASARAY’IN BAŞVURUSU YETKİLİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ

Galatasaray, derbi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı başvurusunda, Konyaspor ile yapacağı Türkiye Kupası maçının tarihine dikkate alarak Kasımpaşa karşılaşmasını bir gün sonraya almak istedi. Ancak yapılan bu başvuru, gerekli onayları alamayarak reddedildi.