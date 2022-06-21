TFF harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitleri hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, takım harcama limitleri hakkında açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig’de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe’ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş’a 960 ve Trabzonspor’a 879 milyon lira harcama limiti verdi.