TFF Hukuk Müşavirliği, Takım Sevklerini Açıkladı

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN AÇIKLAMALARI

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları duyurdu. Yapılan incelemelere göre, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları öne çıkıyor.

DİSİPLİN RAPORLARI VE SEVKLER

Açıklanan raporlar doğrultusunda, Konyaspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor ‘saha olayları’ nedeniyle sevk ediliyor. Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor ve Beşiktaş ise ‘çirkin ve kötü tezahürat’ sebebiyle disipline gidiyor. Ayrıca, Konyaspor’un ‘talimatlara aykırı hareketi’ de raporda yer alıyor.

Kocaelispor ile Gençlerbirliği maçında ise ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle her iki ekip de sevk alıyor. Gençlerbirliği, ‘usulsüz seyirci alınması’ sebebiyle de disiplin sürecine tabi tutuluyor.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDEN DİSİPLİN İHLALİ

Kocaelispor Kulübü idarecisi Veli Başkurt’un, Kocaelispor ile Kayserispor arasındaki karşılaşmada ‘talimatlara aykırı hareketi’ ve ‘hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti’ nedeniyle

Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve aynı zamanda Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi kapsamında tedbirli olarak 02.09.2025 tarihinden itibaren PFDK’ya sevkine karar verildi.