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TFF, Karşıyaka’ya 1 Maç Cezası Verdi

CEZA VERİLMESİ

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka’ya seyircisiz oynama cezası verdi. PFDK, 1 Nisan’da Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda gerçekleştirilen Karşıyaka-Kuşadasıspor karşılaşmasında, taraftarların yol açtığı “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle ve bu eylemin, kulübün ev sahibi olduğu müsabakada 5’inci kez tekrarlanması sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/2. maddesi gereği 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Bununla birlikte, kulübe 9 bin TL ceza kesildi. Aynı karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle ise kulüp 21 bin TL daha ceza aldı.

Gelecek MAÇ

Karşıyaka, 3. Lig 1. Grup’un 28. haftasında 13 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Silifke Belediyespor’u konuk edecek. İzmir temsilcisi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda taraftarından mahrum olarak bu karşılaşmayı yapacak. Ligde geride kalan toplam 27 haftada Karşıyaka, 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 57 puanla ikinci sırada bulunuyor. Grup lideri Bursaspor ise 64 puanda yer alıyor. Kalan 3 haftanın ardından zirvede olan takım, şampiyon olarak 2. Lig’e yükselecek.

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