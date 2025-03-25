TFF, Kritik Maçların Hakemlerini Belirleyecek

HAKEM ATAMALARI PAZAR GÜNÜ BELİRLENECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün gerçekleştireceği toplantıda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda görev yapacak hakemleri seçecek. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisi ve Fenerbahçe-Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı öncesinde yapılacak hakem atamaları büyük bir önem taşıyor. Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi heyecan yaratırken, Türkiye Kupası’ndaki dev mücadele de gündemi sarsan konular arasında yer alıyor. Bu süreçte, Türkiye Futbol Federasyonu’nun hakem atamaları konusundaki kararı merakla bekleniyor.

YABANCI HAKEM TALEPLERİ ARTMIŞ DURUMDA

TFF’nin, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye yabancı hakem atama kararı sonrası Süper Lig kulüplerinden benzer talepler gelmeye başladı. Öncelikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda aynı hakemin atanmasını talep etti. Daha sonra Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında yabancı hakemlerin görev yapmasını istedi. Fenerbahçe, bu konuda net bir duruş sergileyerek, ligde kalan tüm maçlarda yabancı hakemlerin olması gerektiğini savundu. TFF, konuyla ilgili kesin bir açıklama yapmaktan çekinirken, bu konuda kapıyı tamamen kapatmış değil.

SONUÇLAR HAZIRLANAN TOPLANTIDA BELİRLENECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem uygulamasıyla ilgili yöneltilen sorulara kesin bir karar vermediklerini dile getirdi. Ayrıca, yönetim kurulu üyesi Zehra Neşe Kavak, milli aranın ardından nihai bir karar alınacağını ifade etti. Bugün TFF yönetimi, Riva’da bir araya gelerek sezonun geri kalanında yabancı hakem uygulamasına devam edilip edilmeyeceğine yönelik nihai kararı vermesi bekleniyor. Alınacak kararın, Süper Lig’in zirvesini etkileyen derbiler ve kritik mücadeleler öncesinde büyük yankılar uyandırması muhtemel.