TFF, Kupayı Eskişehir’de Oynatacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ ESKİŞEHİR’DE YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynaması için Eskişehir Yeni Stadyum’u seçti. TFF’nin resmi internetinde yer alan açıklama ile, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum’da oynatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, bu önemli karşılaşmanın saati de netleşti. Maç, saat 20.45’te başlayacak şekilde planlandı.