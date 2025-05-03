Haberler

TFF, Merih Demiral’ı Tebrik Etti

TFF’DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), AFC Asya Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğu elde eden milli futbolcu Merih Demiral’ı kutladı. TFF’nin yaptığı açıklamada, Merih Demiral’ın forma giydiği Suudi Arabistan takımı Al Ahli’nin finalde Japonya’nın Kawasaki Frontale ekibini 2-0’lık skorla mağlup ettiği belirtildi.

Açıklamada, “AFC Asya Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 12. maçına çıkan Merih Demiral, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda oynanan finalde 90 dakika süreyle sahada kaldı. Kariyerinde İtalya’da Juventus formasıyla İtalya şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası sevinci yaşayan Merih Demiral, Al Ahli formasıyla kazandığı bu başarı sayesinde AFC Asya Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Merih Demiral’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

F1’de Verstappen İlk Sırada Başlıyor

Miami Grand Prix'sinde Red Bull'un pilotu Max Verstappen, sıralama turlarını 1:26.204 ile en hızlı tamamlayarak pole pozisyonunu kazandı. Lando Norris ikinci, Kimi Antonelli ise üçüncü oldu.
Haberler

Kasklı Bir Kişi, Adil S.’yi Vurdu

İnegöl'de bir motosikletli, işletme sahibi Adil S.'yi bacağından vurup olay yerinden kaçtı. Yaralıya sağlık ekipleri müdahale ederken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.