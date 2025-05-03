TFF, Merih Demiral’ı Tebrik Etti

TFF’DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), AFC Asya Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğu elde eden milli futbolcu Merih Demiral’ı kutladı. TFF’nin yaptığı açıklamada, Merih Demiral’ın forma giydiği Suudi Arabistan takımı Al Ahli’nin finalde Japonya’nın Kawasaki Frontale ekibini 2-0’lık skorla mağlup ettiği belirtildi.

Açıklamada, “AFC Asya Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 12. maçına çıkan Merih Demiral, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda oynanan finalde 90 dakika süreyle sahada kaldı. Kariyerinde İtalya’da Juventus formasıyla İtalya şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası sevinci yaşayan Merih Demiral, Al Ahli formasıyla kazandığı bu başarı sayesinde AFC Asya Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Merih Demiral’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.