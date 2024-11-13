TFF, Montella-Roma İddialarını Yalanladı

CEYHUN KAZANCI’DAN MONTELLA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella’ya yönelik Roma kulübünden gelen transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor’da yöneltilen “Roma’nın Vincenzo Montella’ya olan ilgisi hakkında ne söyleyeceksiniz?” sorusuna Kazancı, “Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize; gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Kazancı, sözlerine devam ederek, 2026 Dünya Kupası’na katılmanın en önemli hedefleri olduğunu belirtti. “Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası’na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil” dedi.

MONTELLA’NIN PERFORMANSI

Vincenzo Montella’nın mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. A Milli Takım’ın başında 17 maça çıkan Montella, bu süre zarfında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.