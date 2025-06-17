TFF, PFDK Üyelerinden İstifa Talep Etti

PFDK ÜYELERİNİN İSTİFASI İSTENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu öne sürülen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin istifalarını talep ediyor. Umut Eken’in haberine göre; TFF yönetimi, PFDK üyelerinin istifasını istemiş durumda. Kurul üyelerinin, TFF’den yazılı açıklama için süre talep ettikleri ve bu çerçevede istifa metni hazırlandığı belirtiliyor. İstifa metninin TFF’nin resmi internet sitesinden yayımlanacağı da aktarılıyor.

PFDK ÜYELERİ ARASINDAKİ YAZIŞMALAR GÜNDEME GELİYOR

Türkiye Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, PFDK üyeleri arasında gerçekleştiği öne sürülen yazışmaları kaleme almıştı. Yazısında, “Kurulun ortak WhatsApp grubunda bazılarının fütursuzca Galatasaray amigoluğu yapması normal bir şey midir?” ifadelerine yer verdi. Kum, “Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?” sorusunu da yöneltti. Ayrıca, “1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez” diyerek bir gülücük atıldığı iddia edildi.

YAZIŞMALARDAKİ DURUMLAR VE AÇIKLAMALAR

Aynı zamanda, “Fener ağlama” denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların paylaşılması gibi durumların da yazışmalarda yer aldığı öne sürüldü. Yazılarda en dikkat çekici noktalardan biri, Mourinho’ya fazla müsamaha gösterilmesine dair, “Seneye acısını çıkarırız” ifadesinin kullanılarak intikam mesajlarının paylaşılıp paylaşılmadığı olarak belirtiliyor. Emin kaynaklar, “Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı,” derken, “Ama sizin teyit etmeniz önemli,” ifadelerine de yer verilmiş.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELİYOR

Duyumlara göre, bu yazışmaların ekran görüntülerinin birinin elinde olduğu ve hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da bu görüntülere sahip olduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu belirtilen ifşa yazışmalarına dair resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, TFF’ye başvuruda bulunduğunu kamuoyuna duyurdu.