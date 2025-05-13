TFF, PFDK’ya 9 Kulüp Sevk Etti

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN PFDK’YA SEVKİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. 35. haftada oynanan karşılaşmalar sonrasında disiplin raporlarının detayları şu şekilde açıklandı.

GALATASARAY VE İDARECİLERİNE SEVK

Galatasaray’dan Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu, İbrahim Hatipoğlu ve Ayhan Akman, “talimatlara aykırı hareket” sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, Galatasaray Kulübü çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de disiplin kuruluna sevk edildi. Bu durumda, “GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 10.05.2025 tarihindeki Trabzonspor karşılaşmasındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya sevkine” karar verildi.

BAŞAKŞEHİR’İN KULÜBÜ VE BAŞKANI

Başakşehir Futbol Kulübü ise 09.05.2025 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşanan ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Bunun yanı sıra, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

FENERBAHÇE, GAZİANTEP VE DİĞER KULÜPLER

Fenerbahçe Kulübü de, Başakşehir ile oynadığı maçta kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Gaziantep Futbol Kulübü de, “talimatlara aykırı hareket” ile “kural dışı hareket” yüzünden PFDK’ya sevk edildi.

KASIMPAŞA VE TRABZONSPOR’UN DURUMU

Kasımpaşa’nın 10.05.2025 tarihinde Eyüpspor ile oynadığı maçta yaşanan ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verildi. Trabzonspor ise Galatasaray ile oynadığı maçta çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

SİVASSPOR VE DİĞER SEVKLER

Sivasspor Kulübü, 11.05.2025 tarihinde oynanan maçta ‘saha olayları’ ve ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Beşiktaş ve Göztepe gibi diğer kulüpler de çeşitli disiplin maddeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

HATAYSPOR VE KAYSERİSPOR’UN SEVKİ

Atakaş Hatayspor Kulübü oyuncusu ve görevlisi, Göztepe maçındaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Kayserispor’un ise Antalyaspor ile karşılaştığı maçta yaşanan ‘çirkin ve kötü tezahürat’ ve ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verildi.