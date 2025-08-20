TFF, PFDK’ya futbolcu ve yöneticiler sevkini açıkladı

ANKARASPOR VE NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI DETAYLARI

2024 yılının nisan sonlarında Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor bir araya geldi. TFF’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan bu karşılaşmada, her iki takımın da şut atamaması ve 90 dakika boyunca yalnızca 2 korner atışı yapılması dikkat çekti. Maçta Ankaraspor 10 faul yaparken, Nazilli Belediyespor’un 5 faulü bulunuyordu ve hakem, karşılaşma sırasında kart çıkarmadı. Mücadele sonunda Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı başardı.

DISIPLIN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasındaki maçın disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu toplam 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklama şöyle: “16- Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

PFDK’YA SEVK EDİLENLER

PFDK’ya sevk edilen diğer kişiler arasında Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, idareci Ahmet Okatan, futbolcular Ahmet Daniel Akyıldız, Anıl Atağ, Batuhan Kırdar, Berat Arda Kara ve birçok diğer oyuncunun isimleri bulunuyor. Futbolcuların yanı sıra masörler ve teknik sorumlular da disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacak. PFDK’ya sevk tarihleri belirtilerek, tedbirli olarak 19.08.2025 tarihinden itibaren uygulamaya geçileceği duyuruldu.

Bu açıklamalar neticesinde, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un yaşadığı olaylar, Türkiye futbol tarihinde önemli bir yer tutmaya devam edecek. Disiplin kurulu kararları, kamuoyunda geniş yankılar bulacak.