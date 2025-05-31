TFF, Referee Abroad ile İş Birliği Yaptı

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uluslararası alanda önemli bir konuma sahip hakem ağı olan “Referee Abroad” ile iş birliği geliştirdiklerini duyurdu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, bu platform uzun yıllardır global düzeyde faaliyet sürdürmekte ve özellikle amatör organizasyonlara destek vermektedir. TFF, bu iş birliği kapsamında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) koordinesinde ve Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu ile, MHK tarafından belirlenen kriterleri karşılayan gönüllü hakemlerin uluslararası turnuvalara katılımını sağlayacak.

HAKEMLERİN ULUSLARARASI TECRÜBELERİ ARTACAK

Bu iş birliği sayesinde, Türkiye’den yeterlilikleri sağlayan hakemler, dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen turnuvalarda görev alabilecek. Hakemler, diğer uluslararası meslektaşlarıyla birlikte maçlar yöneterek deneyim kazanacak ve farklı futbol kültürlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Turnuva katılımının yanı sıra, bu iş birliği, hakem gelişimi, eğitim fırsatları, uluslararası ağ oluşturma ve Avrupa projelerine katılım gibi sürdürülebilir alanlarda da katkı sunacak.

TÜRK HAKEMLİĞİNE ÖNEMLİ KATKI

Bu stratejik adımın, Türk hakemliğinin uluslararası platformlarda temsiline önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor. “Referee Abroad” ile resmi anlaşma gerçekleştiren federasyonlar arasında İngiltere, Portekiz, Danimarka, Avusturya, İskoçya, Slovenya, Romanya, Kuzey İrlanda ve İtalya da yer alıyor. Bu çerçevede, Türk hakemlerinin global düzeyde daha görünür hale gelmesi amaçlanıyor.