TFF, Selçuk Şahin’e veda etti

FUTBOL FEDERASYONU’NDAN DUYGULU VEDA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor ile anlaşan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin’e veda mesajı paylaştı. Selçuk Şahin, A Milli Takım’da Vincenzo Montella döneminin başlangıcından bu yana İtalyan teknik direktöre yardımcılık yapıyordu. Gelecek sezondan itibaren İkas Eyüpspor’da teknik direktörlük yapacak olan Şahin, TFF bünyesindeki görevine son verdi.

TARİHİ BAŞARILARDA PAY SAHİBİ

Selçuk Şahin, Ay-Yıldızlıların tarihinde birçok ilke imza atmasında önemli bir rol oynadı. 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak için eleme grubunu lider tamamlamasında, Almanya’da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek finale yükselmesinde ve UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne çıkmasında katkıda bulundu. TFF’nin yayınladığı mesajda, “Faal futbolculuk döneminde A Milli Takımımızın formasını 25 kez giyen ve 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda üçüncülüğü elde eden takımda yer alan A Milli Takım Yardımcı Antrenörümüz Selçuk Şahin’e teknik direktör olarak sürdüreceği kariyerindeki yeni yolculuğunda sonsuz başarılar diliyor, Türkiye Futbol Federasyonu’nda sürdürdüğü görevi boyunca verdiği katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yolun açık olsun Selçuk Şahin” ifadelerine yer verildi.