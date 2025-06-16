TFF, Selçuk Şahin’e Veda Mesajı Yayınladı

FUTBOLDA ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor ile anlaşan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin için veda mesajı yayınladı. Selçuk Şahin, Vincenzo Montella’nın teknik direktör olduğu dönemde A Milli Takım’da yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu. Şahin, önümüzdeki sezondan itibaren İkas Eyüpspor’un teknik direktörlüğünü yapacak.

SELÇUK ŞAHİN’İN BAŞARILARI

Selçuk Şahin, Ay-Yıldızlı takımın tarihindeki önemli başarıların arkasındaki isimlerden biri oldu. Buna göre, A Milli Takım’ın 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda eleme grubunu lider tamamlayarak büyük bir başarı elde etmesinde, Almanya’da gerçekleşen bu organizasyonda çeyrek finale yükselmesinde ve UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne çıkmasında önemli rol oynamıştı.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

Yayınlanan mesajda, Selçuk Şahin’in A Milli Takım formasıyla 25 kez sahaya çıktığı ve 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda üçüncülük elde eden takımın bir parçası olduğu belirtildi. TFF, Selçuk Şahin’e teknik direktörlük kariyerinde başarılar dilediğini ifade ederek, “Yolun açık olsun Selçuk Şahin” sözleriyle teşekkürlerini sundu.