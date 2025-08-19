TFF, Serkan Damla’yı atadı

YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK ATANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serkan Damla’nın A Milli Takım’da yardımcı antrenör ve oyuncu ile maç izleme antrenörü olarak görev alacağını duyurdu. TFF’den yapılan açıklamada, “A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ndeki mücadelesine 4 Eylül’de Gürcistan ve 7 Eylül’de İspanya ile oynayacağı karşılaşmalarla başlayacak. Teknik heyete Serkan Damla dahil oldu” ifadeleri yer aldı. UEFA Pro Lisans diploması taşımakta olan Damla, milli takımda iki farklı pozisyonda görev üstlenecek.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Serkan Damla, profesyonel futbolculuk hayatında Kadirli İdman Yurdu, İçel Polisgücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Erzurumspor, Mersin İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor, Bursaspor ve Kayserispor gibi takımlarda oynamıştır. Süper Lig’de toplamda 187 maça çıkan Damla, 2006/07 sezonunun ardından futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Sonrasında, 2009 yılında antrenörlük hayatına Mersin İdman Yurdu’nda başlamış ve burada uzun süre altyapı çalışmaları yapmıştır. Daha sonra profesyonel takımda yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerinde de bulunmuştur.

ANTRENÖRLÜK GÖREVLERİ

Giresunspor, Adana Demirspor ve Bosna-Hersek’in NK Čelik Zenica takımlarında da yardımcı antrenörlük yapan Serkan Damla, 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor’un başında olan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 51 yaşındaki Damla, 2020 yılından itibaren yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerine Adana Demirspor’da yer aldıktan sonra geçtiğimiz yıl Kasım ayında kulüpten ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Serkan Damla’ya yeni görevinde başarılar sunmaktadır.