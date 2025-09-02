TFF, Sevk Edilen Takımları Açıkladı

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN AÇIKLANAN TAKIMLAR

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları duyurdu. Süper Lig’in 4. haftasında gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda disiplin raporları şu şekilde bildirildi: Konyaspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor ‘saha olayları’ ile ilgili sevk edilirken; Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor ve Beşiktaş ise ‘Çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya yönlendirildi.

Konyaspor’un ‘talimatlara aykırı hareketi’ de dikkat çeken suçlamalar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra, Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasında gerçekleşen karşılaşmada ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ ve Gençlerbirliği’nin ‘usulsüz seyirci alınması’ gibi durumlar da disiplin kuruluna bildirildi.

VELİ BAŞKURT’UN SEVKİ

Ayrıca, Kocaelispor Kulübü idarecisi Veli Başkurt’un Kocaelispor – Kayserispor maçında gerçekleştirdiği “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi doğrultusunda ‘tedbirli’ bir şekilde PFDK’ya sevkine karar verildi. Ayrıca, “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaret” nedeniyle de 02.09.2025 tarihinden itibaren disiplin kuruluna yönlendirildi.