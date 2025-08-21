TFF, Spor Kulüplerine Cezalar Verdi

CEZALARIN DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de çeşitli kulüplere ceza verdi. Ümraniyespor antrenörü Ömer Faruk Mahir, müsabaka hakemine karşı gösterdiği sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 maç men cezası ile 40 bin lira para cezası aldı. Kurul ayrıca Sarıyer’e çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle kısmı tribün kapatma cezası verdi.

IĞDIR FK VE AMED SPORTİF FAALİYETLER KÜBÜ CEZALARI

Iğdır FK oyuncusu Valon Ethemi, rakip takım sporcusuna yaptığı ciddi faul nedeniyle 2 maç men cezası ve sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 40 bin lira para cezasıyla karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Erzurumspor FK maçındaki taraftar kaynaklı saha olayları yüzünden 2 maç seyircisiz oynama cezası ve 220 bin lira para cezası aldı. Kulübe çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de kısmı tribün kapama cezası kesildi.

Futbolcu Veysel Sapan, rakip takım sporcusuna ve antrenörüne yönelik saldırıları nedeniyle toplam 12 maç men ve 96 bin lira para cezası aldı. Kulübün antrenörü Mazlum Kılıç, rakip takım mensubuna saldırı sebebiyle 5 resmi maç men ve 40 bin lira cezası aldı. Erhan Ölker de benzer bir sebepten 7 maç men ve 56 bin lira ceza aldı. Erzurum FK’dan antrenör Ayhan Söğütlü, akreditasyona aykırı hareket ettiği ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı davranışları dolayısıyla 20 bin lira ceza ile 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

BAŞKA CEZALAR VE İNCELEMELER

Ayrıca, 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili olarak müsabaka sonucunu etkileyen bahis nedenleriyle yapılan sevkin 7 günlük savunma süresinin ardından tekrar inceleneceği açıklandı. Galatasaray ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bazı tribünlere kısmı kapama cezası aldı.

KULÜPLERE KESİLEN CEZALAR

Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ile Kocaelispor futbolcusu Samet Yalçın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maç men cezası aldı. Kocaelispor, taraftar kaynaklı saha olayları dolayısıyla 220 bin lira ceza ile karşı karşıya kaldı. Göztepe’ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmı tribün kapama cezası ve taraftar olayları nedeniyle 340 bin lira ceza verildi. Fenerbahçe, taraftarlarının çirkin tezahüratları yüzünden deplasmanda da kısmı kapama cezası aldı ve toplam 440 bin lira ceza uygulandı. Antrenör Pedro Machado da akreditasyon kartını görünür şekilde asmaması dolayısıyla 40 bin lira ceza aldı. Antalyaspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Beşiktaş’a da taraftar kaynaklı saha olayları nedeniyle her birine 220 bin lira ceza verildi.