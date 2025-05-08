TFF, Süper Kupa 2025’i Duyurdu

YENİ SÜPER KUPA FORMATININ DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa’nın formatında yeniliklere gidiyor. TFF, Süper Kupa 2025’in yeni formatla gerçekleştirileceğini açıkladı ve bu formatla ilgili ayrıntıları da futbolseverlere sundu. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne uygun bir şekilde oynanacak. Yarı finalde, lig şampiyonu ile kupa finalisti ve kupa şampiyonu ile lig ikincisi karşılaşacak. Kazanan takımlar finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

GALATASARAY’IN DURUMU VE KATILIMCI TAKIMLAR

Bu sezon Galatasaray A.Ş.’nin ligi ilk iki sırada bitirmesini garantilemesi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda finale ulaşması dolayısıyla, ligde üçüncü sırayı alacak takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son ekip olarak belirlenecek. Takımların sezon öncesinde oynayacakları UEFA eleme müsabakalarının da göz önünde bulundurulmasıyla, bu maçların 2026 Ocak ayında oynanmasına karar verilmiş durumda. Kesin tarihler ve final oynanacak merkezler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

EŞLEŞMELERİN BELİRLENMESİ

Lig sıralaması ve kupa finalindeki sonuçlar ışığında eşleşmeler aşağıdaki şekilde belirlenecek:

– Eğer lig şampiyonu ve kupa şampiyonu aynı takım olursa: Lig şampiyonu ile kupa finalisti, lig ikincisi ile lig üçüncüsü eşleşecek.

– Eğer lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması durumunda: Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü ve kupa şampiyonu ile lig ikincisi karşılaşacak.

– Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde: Lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecek.

– Eğer lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması durumu söz konusu olursa: Lig şampiyonu ile kupa finalisti ve kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşmeleri gerçekleştirilecek.