TFF, Süper Lig 34. Haftanın VAR Kayıtlarını Yayınladı

MATCH VAR RECORDS PUBLISHED

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’deki 34. hafta karşılaşmalarının VAR kayıtlarını kamuoyuna sundu. Galatasaray ile Sivasspor arasındaki mücadelede Sivasspor’un iptal edilen golüyle ilgili olarak VAR’tan yapılan iletişim oldukça dikkat çekiciydi. Ozan Ergün, “Monitöre geliyorum, doğru mu?” diye sordu. VAR temsilcisi ise, “Evet. Monitöre git. Sana göstereceğim. Mertens görüyorsun, topa ilk dokunan Mertens. Bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Görüyorsun. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok. Mertens’in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?” şeklinde yanıt verdi.

REFEREE’S DECISION EXPLAINED

Ozan Ergün, durumu anladıktan sonra “Evet. Serbest vuruş ile başlayacağım.” ifadesini kullandı. Bu diyalog, maçın tartışmalı anlarından birini oluşturdu ve VAR sisteminin nasıl çalıştığını bir kez daha ortaya koydu. Süper Lig’deki bu tür anların, hakemlerin karar süreçlerini yönlendirmesi açısından önemli olduğu biliniyor.