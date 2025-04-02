TFF, Süper Lig’den 4 Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

DISIPLIN SEVKLERI GERCEKLEŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den dört kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Kayserispor ve Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen takımlar arasında yer aldı. Ayrıca, Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” sebebiyle tedbirsiz olarak, Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy ise “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.

SEVKLERİN DETAYLARI

PFDK’ya yapılan sevk işlemleri şu şekildedir: Kayserispor Kulübü, 28.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor – Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında ‘usulsüz seyirci alınması’ ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi gereğince PFDK’ya sevk edildi. Bodrum FK ise 28.03.2025 tarihinde yapılan Bodrum FK – Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu maçındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ye sevk edildi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’IN DURUMU

Beşiktaş Kulübü, 29.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen Beşiktaş – Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ ile ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. ve 52. maddeleri gereğince PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, Beşiktaş futbolcusu Semih Kılıçsoy, aynı maçta ‘kural dışı hareketi’ sebebiyle kullandığı eylem nedeniyle 30.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk oldu. Galatasaray Kulübü de, 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş – Galatasaray müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ ile ‘saha olayları’ sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. ve 52. maddeleri gereğince PFDK’ya sevk edildi.

IBRAHIM HATIPOĞLU’NUN SEVKİ

Galatasaray idarecisi İbrahim Hatipoğlu ise, aynı müsabaka sonrası medyada gerçekleştirdiği beyanlarda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi gereğince tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.