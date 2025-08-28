TFF Süper Lig Hakemleri Açıklandı

4. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı, yarın başlayacak ve 30 Ağustos Cumartesi ile 31 Ağustos Pazar günlerinde oynanacak olan maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi üzerinden bildirildi.

HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Yarın 21.30’da Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek ve bu müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Kasımpaşa, Gaziantep FK ile; Kocaelispor, Kayserispor ile karşılaşacak. Bu maçlara sırasıyla Ozan Ergün ve Yasin Kol hakemlik yapacak. Aynı gün saat 21.30’da Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile mücadele edecek; bu karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray ve Çaykur Rizespor ise aynı gün yine 21.30’da karşılaşıp, hakemliğini Ali Yılmaz üstlenecek.

31 Ağustos Pazar günü, saat 19.00’da Başakşehir, Eyüpspor ile; Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile oynayacak ve bu maçların hakemleri Zorbay Küçük ile Çağdaş Altay olacak. Günün son karşılaşması saat 21.30’da Trabzonspor ile Samsunspor arasında geçecek; bu maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Aynı saatte Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile karşılaşacak ve hakem Kadir Sağlam olacak.