TFF, Süper Lig’in 28. Hafta VAR Kayıtlarını Yayımladı

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında gerçekleşen maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını resmi Youtube hesabında yayımladı. Dört farklı maçın VAR görüntülerinin sesli ve görüntülü olarak paylaşıldığı videoda, alınan kararlar detaylı bir şekilde açıklandı.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede, 41. dakikada hakem Ozan Ergün, VAR’dan gelen ‘potansiyel elle oynama’ uyarısı ile pozisyonu izlemek üzere kenara gitti. Pozisyonu inceledikten sonra Ergün, ceza sahasında Ramzi Safuri’nin elle oynadığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi.

KASIMPAŞA – ALANYASPOR MAÇI

Kasımpaşa ve Alanyaspor karşılaşmasında, 77. dakikada ev sahibi Kasımpaşa’nın Can Keleş ile attığı gol sonrası hakem Halil Umut Meler, golün geçerliliğini kontrol etmek amaçlı kenara geldi. Orta sahada elle oynama tespiti yapan Meler, golü iptal etti.

KONYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI

Konyaspor ve Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın 24. dakikasında Melih Bostan’ın Paulista’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. Ancak VAR’ın ‘potansiyel kırmızı kart’ incelemesi sonrası kenara davet edilen Şansalan, sahaya dönerek sarı kartı iptal etti ve direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

GÖZTEPE – EYÜPSPOR MAÇI

Göztepe ve Eyüpspor mücadelesinin 67. dakikasında, ev sahibi takımın atağı sırasında Yasin Kol, VAR’dan gelen ‘elle oynama’ uyarısını aldı. Juan’ın şutu sırasında Ruben Vezo’nun elinin vücut dışında olduğunu tespit eden Kol, penaltı kararı vererek sarı-kırmızılılar lehine avantaj sağladı.