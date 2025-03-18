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TFF, Süper Lig Kulüplerini PFDK’ya Sevk Etti

SÜPER LİG KULÜPLERİ PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil olmak üzere toplamda 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Yapılan açıklamada, PFDK’ya sevk edilen takımlar ve sebepleri detaylı bir şekilde sunuldu.

KULÜPLERİN SEVK NEDENLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 28. haftasında gerçekleşen maçlar sonrası disiplinle ilgili raporları derledi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep FK, Konyaspor, Trabzonspor üzümlendi. Bu kulüplerden Konyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ‘çirkin ve kötü tezahürat’ sebebiyle, Samsunspor da ‘saha olayları’ nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi. Ayrıca, Konyasporlu Melih Bostan ile Hataysporlu Francisco Calvo ‘kural dışı hareket’ten, Başakşehirli Deniz Türüç ‘sportmenliğe aykırı hareket’ten, Eyüpspor’un teknik sorumlusunun kerem Yavaş ‘hakareti’ nedeniyle sevk edildi.

TALİMATLARA AYKIRI HAREKETLER

Trabzonspor, ‘talimatlara aykırı hareket’ gerekçesiyle PFDK’ya gönderilirken, Çaykur Rizespor Kulübü İdarecisi Muhittin Sandıkçı aynı sebep ile kulüp adına işlemlere tabii tutuluyor. Ayrıca, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, basın mensuplarına yaptığı 17.03.2025 tarihli açıklamalarda yer alan ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

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