TFF, Süper Lig Maç Programını Duyurdu

MAÇ PROGRAMI DUYURUSU

TFF, Süper Lig’in 31. haftasındaki maç programını resmi olarak açıkladı. Düşme hattında, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde ve şampiyonluk yarışında kritik haftalar yaklaşıyor. Bu nedenle ligin son 3 haftasında birbirini etkileyen maçların aynı gün ve aynı saatlerde oynanması kararlaştırıldı.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

TFF’nin açıklamasında, “Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır” denildi. Bu yaklaşım, rekabetin artmasını ve izleyici açısından daha heyecanlı bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor.