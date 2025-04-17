TFF Takım Sayısını Düşürmeyi Planladı

TFF TOPLANTISI VE KARARLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması yönünde önemli bir karar aldı. Bu karar çerçevesinde, profesyonel futbol liglerinde 2019-2020 sezonunda 125 takım mücadele ederken, COVID-19 salgını sebebiyle Kulüpler Birliği’nin talebi üzerine o sezon düşme uygulaması kaldırıldı.

2020-2021 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145’e yükseldi. Süper Lig 21 takım ile oynanırken, diğer liglerde de kademeli olarak takım sayısının azaltılması hedefleniyordu. Ancak 2023 yılındaki deprem felaketinin ardından, etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edildiği için planlanan takım sayısına ulaşılamadı.

Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda profesyonel liglerde 139 takımın mücadele edeceği belirtildi. Mevcut 139 takım sayısı, aşağıdaki görselde belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120’ye düşürülecek. Bu süreç, ligin daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale gelmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.