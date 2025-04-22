TFF, Taşkınsoy’un Sağlık Durumunu Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada dakikalar önce rahatsızlanan Abdullah Buğra Taşkınsoy’un sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

TFF’den yapılan açıklamada, “Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final müsabakasında görevli olan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemimizin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verilmiştir.” denildi. Taşkınsoy’un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, “Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz’ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır. Karşılaşmanın 13. dakikasından itibaren ise Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yerine Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev almıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir.” ifadesi yer aldı.

MAÇTA GECİKME YAŞANDI

Orta hakem olarak görev yapması beklenen Abdullah Buğra Taşkınsoy müsabakaya dakikalar kala rahatsızlandı. Kulüp doktorlarının ilk müdahaleyi yaptığı Taşkınsoy, taşikardi (kalp çarpıntısı) nedeniyle maçı yönetemedi. Bu durum sebebiyle maçta dördüncü hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Taşkınsoy’un rahatsızlığı nedeniyle müsabaka yaklaşık 15 dakikada geç başladı. Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada TFF’den gelen talep üzerine soyunma odasına gitti. Abdullah Buğra Taşkınsoy, iyi olduğunu ifade etmesine rağmen TFF’nin soyunma odasına göndermesinden kısa bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmanın 14. dakikasında dördüncü hakemlik görevini de bırakmak zorunda kalan Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yerine bu görevi bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.