Haberler

TFF, Transfer Dönemlerini Açıkladı

TRANSFER VE TESCİL DÖNEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer ve tescil dönemi tarihlerini kamuoyuna duyurdu. TFF’nin gerçekleştirdiği toplantıda, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir” ifadesine yer verildi.

İKİ DÖNEMİN TARİHLERİ BELİRLENDİ

Bu doğrultuda, 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 30 Haziran 2025’te başlayıp, 12 Eylül 2025’te sona ereceği belirtildi. Ayrıca, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin ise 5 Ocak 2026’da başlayıp, 10 Şubat 2026’da sonlanacağı kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hudsuz Sevda 63. Bölüm Fragmanı Yayınlanmadı

Hudutsuz Sevda dizisinin hayranları, 63. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Ayrıca, yeni bölümün izleme linki için de merak içindeler.
Haberler

Perşembe Akşamı Diziler: Kanal D, İnci Taneleri

Bu akşam TV'de hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. 8 Mayıs 2025 Perşembe günü, çeşitli kanallarda dizilerin program akışı belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.