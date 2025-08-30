TFF, Trendyol 1. Lig Programını Açıkladı

PROGRAM AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig için 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarda gerçekleştirilecek maçların programını duyurdu. Bu haftalarda oynanacak karşılaşmaların detayları belirlendi ve açıklandı.
5. HAFTA MAÇLARI
1. Lig’in 5. hafta programı 12 Eylül Cuma günü başlıyor. Program şu şekilde:
– 12 Eylül Cuma
– 17.00 Esenler Erokspor – Atakaş Hatayspor
– 20.00 Bodrum FK – Adana Demirspor
– 13 Eylül Cumartesi
– 16.00 Boluspor – Manisa Futbol Kulübü
– 16.00 İstanbulspor – Ümraniyespor
– 19.00 Sivasspor – Sarıyer
– 19.00 Çorum FK – Van Spor FK
– 14 Eylül Pazar
– 16.00 Bandırma Spor – Ankara Keçiörengücü
– 16.00 Iğdır Spor – Serik Spor
– 19.00 Amed SF – Pendikspor
– 15 Eylül Pazartesi
– 20.00 Erzurumspor FK – Sakaryaspor
Maçlar, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele sunacak.