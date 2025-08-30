TFF, Trendyol 1. Lig Programını Açıkladı

PROGRAM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig için 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarda gerçekleştirilecek maçların programını duyurdu. Bu haftalarda oynanacak karşılaşmaların detayları belirlendi ve açıklandı.

5. HAFTA MAÇLARI

1. Lig’in 5. hafta programı 12 Eylül Cuma günü başlıyor. Program şu şekilde:

– 12 Eylül Cuma

– 17.00 Esenler Erokspor – Atakaş Hatayspor

– 20.00 Bodrum FK – Adana Demirspor

– 13 Eylül Cumartesi

– 16.00 Boluspor – Manisa Futbol Kulübü

– 16.00 İstanbulspor – Ümraniyespor

– 19.00 Sivasspor – Sarıyer

– 19.00 Çorum FK – Van Spor FK

– 14 Eylül Pazar

– 16.00 Bandırma Spor – Ankara Keçiörengücü

– 16.00 Iğdır Spor – Serik Spor

– 19.00 Amed SF – Pendikspor

– 15 Eylül Pazartesi

– 20.00 Erzurumspor FK – Sakaryaspor

Maçlar, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele sunacak.