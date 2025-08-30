Haberler

TFF, Trendyol 1. Lig Programını Açıkladı

PROGRAM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig için 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarda gerçekleştirilecek maçların programını duyurdu. Bu haftalarda oynanacak karşılaşmaların detayları belirlendi ve açıklandı.

5. HAFTA MAÇLARI

1. Lig’in 5. hafta programı 12 Eylül Cuma günü başlıyor. Program şu şekilde:

– 12 Eylül Cuma
– 17.00 Esenler Erokspor – Atakaş Hatayspor
– 20.00 Bodrum FK – Adana Demirspor

– 13 Eylül Cumartesi
– 16.00 Boluspor – Manisa Futbol Kulübü
– 16.00 İstanbulspor – Ümraniyespor
– 19.00 Sivasspor – Sarıyer
– 19.00 Çorum FK – Van Spor FK

– 14 Eylül Pazar
– 16.00 Bandırma Spor – Ankara Keçiörengücü
– 16.00 Iğdır Spor – Serik Spor
– 19.00 Amed SF – Pendikspor

– 15 Eylül Pazartesi
– 20.00 Erzurumspor FK – Sakaryaspor

Maçlar, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele sunacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Haberler

Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.