TFF, Trendyol 1. Lig Programını Duyurdu

TFF’DEN TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in üçüncü ve dördüncü haftasında oynanacak olan maçların detaylarını paylaştı. Açıklamaya göre, 3. ve 4. haftalarda sahne alacak takımlar ve maç tarihleri şöyle:

3. HAFTA MAÇLARI

22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da Çorum FK, Sarıyer ile karşılaşacak. 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü ise, futbolseverler için yoğun bir maç programı bulunuyor. Günün ilk maçı saat 16.30’da Bandırmaspor ile Adana Demirspor arasında gerçekleşecek. Ardından saat 19.00’da Esenler Erokspor, Serikspor ile mücadele edecek ve saat 21.30’da Iğdır FK, Vanspor FK ile, Bodrum FK ise Sakaryaspor ile karşılaşacak. 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19.00’da Boluspor, Ankara Keçiörengücü ile, Erzurumspor FK da Pendikspor ile karşılaşacak. Günün kapanışı ise saat 21.30’da Amed SF ile Sivasspor ve Ümraniyespor ile Hatayspor müsabakalarıyla olacak. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 21.30’da ise İstanbulspor, Manisa FK ile sahaya çıkacak.

4. HAFTA MAÇLARI

29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 19.00’da Vanspor FK, Bandırmaspor’u ağırlayacakken, saat 21.30’da Sarıyer, Erzurumspor FK ile mücadele edecek. 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü, saat 19.00’da Ümraniyespor, Esenler Erokspor ile ve Sakaryaspor, Boluspor’la karşılaşacak. Aynı gün saat 21.30’da Manisa FK, Iğdır FK ve Hatayspor, İstanbulspor ile karşılaşacak. 31 Ağustos 2025 Pazar günü ise, futbol severleri bir başka yoğun program bekliyor. Saat 16.30’da Ankara Keçiörengücü, Çorum FK ile, 19.00’da Pendikspor, Sivasspor ile mücadele edecek. Günü tamamlayacak iki karşılaşma ise saat 21.30’da Adana Demirspor ile Amed SF ve Serikspor ile Bodrum FK arasında gerçekleşecek.