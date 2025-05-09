TFF, Türk Hakemleri VAR Yapacak

HANGİ GEREKLİLİKLERİ GÖZ ÖNÜNE ALIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), operasyonel gereklilikler doğrultusunda Türk hakemlerin de Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanacağını açıkladı. TFF’nin duyurusuna göre, Trendyol Süper Lig’de 20. haftadan itibaren TFF Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulamaya konulan yabancı VAR görevlendirmelerine ek yeni düzenlemelere gidiliyor.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN DEVREYE GİRİYOR?

Operasyonel gereklilikler çerçevesinde Süper Lig’de 35. haftadan sonra yabancı VAR’larla birlikte, TFF’nin üst klasman hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görev alabilecek. Bu adım, Türk hakemlerin uluslararası standartlarda bilgi ve deneyim kazanmalarını hedefliyor.