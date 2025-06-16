TFF, UEFA Komitelerinde Temsil Edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden UEFA komitelerinde ve heyetlerinde yer alacak kişilerin listesini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF tarafından UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi olarak seçildi.

UEFA’DA YENİ YÖNETİM VE TEMSİL

TFF’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “UEFA, son yönetim kurulu toplantısında Avrupa futboluna dair geniş kapsamlı politikalarını şekillendirmek üzere görev yapan 19 komitesinin ve 6 heyetinin yeni yöneticileri ile üyelerini belirledi. Toplantının sonucunda Türkiye, 11 farklı komite ve 1 heyette toplam 12 kişiyle temsil hakkı kazandı.” ifadeleri yer aldı. Türkiye’yi bu platformda temsil edecek olan tüm üyelerin isimleri açıklandı.

TFF ÜYELERİ VE GÖREV DAĞILIMI

Aşağıda, UEFA komitelerinde yer alacak Türk temsilcilerin detayları bulunuyor:

– TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz – UEFA Futbol Komitesi Üyesi

– Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak – UEFA Sağlık Komitesi Üyesi

– Mustafa Temel Bozbağ – UEFA Millî Müsabakalar Komitesi Üyesi

– Ural Aküzüm – UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi

– Bilal Arslan – UEFA Futsal Komitesi Üyesi

– Servet Yardımcı – FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı

– Ali Y. Koç – UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi

– Abdullah Ayaz – UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi

– Yusuf Yerkel – UEFA HatTrick Komitesi Üyesi

– Serdar Yıldız – UEFA Oyuncu Durumu, Transferler, Menajerler ve Temsilciler Komitesi Üyesi

– Şerafettin Bural – UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi

– Cengiz Gökay – UEFA Stadyum İnşaatı ve Yönetimi Heyeti Üyesi

Bu temsil, Türkiye futbolunda önemli bir gelişim aşamasını oluşturuyor.