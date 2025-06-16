TFF, UEFA Komitesine Üyeleri Açıkladı

UEFA KOMİTELERİNDE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK İSİMLER AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesabında UEFA’nın komiteleri ve heyetlerinde yer alacak kişilerin listesini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF tarafından UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi olarak seçildi. TFF’nin resmi açıklamasında, “UEFA, son yönetim kurulu toplantısında Avrupa futboluna dair geniş kapsamlı politikalarını şekillendirmek üzere görev yapan 19 komitesinin ve 6 heyetinin yeni yöneticileri ile üyelerini belirledi. Toplantının sonucunda Türkiye, 11 farklı komite ve 1 heyette toplam 12 kişiyle temsil hakkı kazandı” denildi.

TÜRKİYE’NİN UEFA’DAKİ TEMSİLCİLERİ

TFF Yönetim Kurulu ve çeşitli komitelerden birçok isim, UEFA komitelerinde ülkemizi temsil edecek. Bu üyeler arasında; TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, “UEFA Futbol Komitesi Üyesi” olarak yer alırken, Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak “UEFA Sağlık Komitesi Üyesi” olarak görev alacak. Mustafa Temel Bozbağ, “UEFA Millî Müsabakalar Komitesi Üyesi” olup, Ural Aküzüm ise “UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi” olarak bildirilmiş.

UEFA HEYETLERİNDE İKİ ÖNEMLİ İSİM

TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı, “FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı” görevi üstleniyor. Ayrıca, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı ve Fenerbahçe A.Ş. Başkanı olan Ali Koç, “UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi” olarak listede yer aldı. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, “UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi”, TFF başdanışmanı Yusuf Yerkel ise “UEFA HatTrick Komitesi Üyesi” olarak atanmış durumda.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa futbolundaki etkisini artıracak önemli adımlar arasında yer alıyor.