TFF, VAR Hakemini Açıkladı: Kwiatkowski

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile Galatasaray arasında düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev alacak VAR hakemini duyurdu. Bu açıklamaya göre, Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski VAR hakemi olarak atanırken, AVAR olarak Onur Özütoprak görev alacak. 63. Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Gaziantep Stadı’nda gerçekleşecek.

MAÇA DAİR AÇIKLAMALAR

TFF’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu’nda saat 20.45’te oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.” Kwiatkowski, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda VAR hakemi olarak yer aldı ve geçtiğimiz ay duyurulan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası için de VAR listesinde bulunuyor. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde AVAR olarak Onur Özütoprak görevlendirildi.

TARİHE GEÇEN ANI

Tomasz Kwiatkowski’nin maça atanması, geçtiğimiz ay oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçıyla ilgili düşündürücü bir durumu akıllara getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gerçekleşen bu maçta, Julian Alvarez’in penaltı vuruşu sonrası VAR incelemesi sonucunda, oyuncunun topa iki kez dokunduğu tespit edilerek gol geçersiz sayılmıştı. Bu tartışmalı karar sırasında yine VAR’da Tomasz Kwiatkowski görev yapıyordu.

SÜPER LİG’DE GÖREVLERİ

Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski, Süper Lig’de şu ana kadar VAR’da görev aldığı maçlar arasında şunlar bulunuyor: Kasımpaşa – Galatasaray: 3-3, Samsunspor – Galatasaray: 0-2, Beşiktaş – Başakşehir: 0-2. Bu durum, Kwiatkowski’nin Türkiye’deki futbol deneyimini artırdığını gösteriyor.