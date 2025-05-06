TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 34. haftada gerçekleşen maçların VAR kayıtlarını paylaştı. TFF, bu haftada oynanan iki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabında ses ve görüntülü olarak yayımladı. Videolar, kararların nasıl alındığına dair önemli detaylar sunuyor.

ANTALYASPOR’UN PENALTI KARARI

Antalyaspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşmanın 42. dakikasında, konuk takımın kullandığı serbest vuruş sonrası hakem Cihan Aydın, elle oynama sebebiyle Antalyaspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR’dan gelen ‘potansiyel elle oynama nedeniyle sahada inceleme’ önerisi üzerine Aydın, pozisyonu incelemek için kenara gitti. VAR’ın hücum oyuncusunun faul yapmadığını belirtmesi üzerine, hakem Aydın “Evet sana katılıyorum açık pozisyon. Penaltı vereceğim, kart yok” sözleriyle kararını açıkladı. Oyuna dönen Aydın, Konyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

SİVAS SPOR İPTAL GOLÜ

Galatasaray ile Sivasspor maçının 88. dakikasında, konuk takımın Fode Koita ile attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Hakem Ozan Ergün, VAR monitörüne çağrılarak pozisyonu inceledi. Video Yardımcı Hakem, “Topa ilk dokunan Mertens ve bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok” şeklinde bilgi verdi. Ergün, “Temas noktasını görüyorum. Galatasaray için serbest vuruş ile başlatacağım” diyerek durumu açıkladı. Oyuna döndüğünde, ayak temasını göstererek sarı-kırmızılıların serbest vuruş kullanacağını belirtti.