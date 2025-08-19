TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını duyurdu. TFF, bu dönemdeki 2 maça ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını ses ve görüntü ile birlikte Youtube hesabında paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar detaylandırılıyor.

GALATASARAY – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

Galatasaray – Fatih Karagümrük karşılaşmasının 21. dakikasında, hakem Ozan Ergün, potansiyel bir kırmızı kart için VAR monitörünü incelemek üzere çağrıldı. VAR kaydını tekrar izleyen Ergün, Sanchez’e sert müdahalede bulunan Doh’a kırmızı kart gösterdi.

KOCALİSPOR – SAMSUNSPOR MÜSABAKASI

Kocaelispor – Samsunspor karşılaşmasının 36. dakikasında ise, Kocaelispor atağı sonrası hakem Zorbay Küçük, VAR’dan potansiyel bir penaltı incelemesi önerisi aldı. Kenara gelerek pozisyonu tekrar izleyen Küçük, ceza sahasında elle oynama olup olmadığını belirleyemediği için oyunu devam ettirdi.

Aynı maçın 42. dakikasında Zorbay Küçük, bir kez daha VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu tekrar izleyen hakem, Kocaelisporlu Petkovic’in yaptığı ciddi faul nedeniyle kırmızı kart çıkardı.

GÖZTEPE – FENERBAHÇE MÜCADESİ

Göztepe – Fenerbahçe mücadelesinin 90+1. dakikasında, Cenk Tosun’un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon, VAR’ın uyarısıyla tekrar değerlendirildi. Hakem Yasin Kol, rakip oyuncunun yaptığı teması belirleyerek sahaya döndü ve konuk ekip lehine penaltı kararı verdi.