TFF VAR Kayıtlarını Yayınladı: Hakem Diyalogları Ortaya Çıktı

VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’deki 12’nci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını kamuoyuna sundu. Süper Lig’de sahada tavsiye üzerine incelenen pozisyonlarla ilgili hakemler arasında geçen konuşmalar aydınlatıldı. Yayınlanan kayıtlar içerisinde Fenerbahçe ile Galatasaray maçlarına ait detaylar da bulunuyor.

HAFTANIN MAÇLARINDAKİ KONUŞMALAR

Fenerbahçe – Sivasspor karşılaşmasında, Samet Akaydin’in attığı golle ilgili gerçekleştirilen VAR konuşmaları merak konusu oldu. Hakemlerin bu pozisyon üzerindeki değerlendirmeleri ve diyalogları dikkat çekiyor.