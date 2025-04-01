TFF, VAR Kayıtlarını Youtube’da Yayınladı

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşen Beşiktaş-Galatasaray derbisinin de aralarında bulunduğu karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını duyurdu. TFF, bu haftada oynanan 3 maçın VAR kayıtlarını ses ve görüntü ile Youtube platformunda paylaştı. Videoda yer alan karşılaşmalar ve alınan kritik kararlar şu şekilde:

BODRUM FK – FENERBAHÇE MAÇI

Bodrum FK ile Fenerbahçe arasında geçen mücadelenin 27. dakikasında, ev sahibi takımın atağının akabinde hakem Atilla Karaoğlan, ‘potansiyel penaltı için inceleme’ önerisi aldı. Kale önüne yapılan ortada Talisca’nın elle oynadığını tespit eden Karaoğlan, sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

TRABZONSPOR – GÖZTEPE KARŞILAŞMASI

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki maçın 28. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında Visca ile Ogün Bayrak arasında yaşanan ikili mücadele sonrası hakem Ali Şansalan, bordo-mavililer lehine faul çaldı. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izlemek için kenara gelen Şansalan, Visca’nın Ogün’e faul yaptığı gerekçesiyle konuk ekip lehine penaltı kararı verdi.

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY DERBİSİ

Beşiktaş ile Galatasaray derbisinin 33. dakikasında Emirhan’ın savunma arkasına attığı pası kontrol eden Muçi, Frankowski’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Frankowski’ye sarı kart gösterirken, Beşiktaş lehine serbest vuruş verdi. VAR’dan “potansiyel bariz gol şansından dolayı sahada inceleme” önerisi alan Yasin Kol, pozisyonu incelemek için kenara geldi. VAR hakemi, “Faul açık, fakat ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında” açıklamasında bulundu. Yasin Kol, “Benim kararım direkt serbest vuruş, kırmızı kart” dedi. Kol, sahaya döndüğünde Frankowski’nin yanına giderek sarı kartı iptal etti ve direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Derbinin 90+4. dakikasında, savunmadan topla çıkan Davinson Sanchez’in rakip müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Yasin Kol, faul çaldı. VAR’dan gelen ‘Şiddet içeren hareket nedeniyle potansiyel kırmızı kart’ önerisi sonrasında Kol, pozisyonu izlemek için monitöre gitti. VAR hakeminin, “Temas noktası baldırına taban. Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin” denilmesinin ardından Yasin Kol, sahaya dönerek Semih Kılıçsoy’a kırmızı kart gösterdi.