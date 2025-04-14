TFF ve UEFA Koordinasyonu İstanbul’da

UEFA TEMSİLCİLİĞİ İSTANBUL’DA AÇILIYOR

Türkiye’deki UEFA temsilciliği, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki koordinasyonu hızlandıracak şekilde İstanbul’daki TFF Levent Kasrı binasında hizmete girecek. 24 Nisan’da gerçekleşecek açılış, İstanbul’un Londra ve Brüksel’den sonra UEFA temsilciliğine ev sahipliği yapacak üçüncü şehir olmasını sağlayacak.

İSTANBUL’UN ÖNEMİ VE GÜVENİ

Son yıllarda çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finaline ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline de ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2032) İtalya ile birlikte düzenleme şansına sahip olacak. Bu gelişmeler, Türkiye’nin futbol alanındaki uluslararası imajını güçlendirecek ve ev sahipliği yapma yeteneğini sergileyecek.