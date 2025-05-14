TFF, Yabancı Futbolcu Kuralını Güncelledi

YENİ DÜZENLEME HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, aldığı yeni karar doğrultusunda 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig futbolcu uygunluğunu revize ediyor. Yapılan düzenlemelere göre, 2025-2026 sezonunda sözleşme imzalamış ve A Takım Listesi’ne dahil edilmiş 2003 doğumlu yabancı futbolcular, eğer en az bir sezonluk sözleşme imzalarlarsa, bu kurala uygun olarak A Takım Listesi’ne iki sezon boyunca yazılma hakkı kazanıyor.

YABANCI FUTBOLCU KURALLARI

Kulüpler, A Takım Listesi’ne en fazla 14 yabancı futbolcu yazma hakkına sahip olacak. Bu 14 futbolcudan 12’si için yaş sınırı konulmayacak. Ancak en az 2 yabancı oyuncunun, 1 Ocak 2003 ve sonrası tarihlerde doğmuş olması gerekiyor. Ayrıca, 2026-27 sezonunda bu şartlar değişecek ve kulüplerin en az 4 yabancı oyuncusunun 1 Ocak 2004 veya sonraki tarihte doğmuş olması gerekecek.