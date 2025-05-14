Spor

TFF Yabancı Futbolcu Kuralını Revize Etti

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FUTBOLCU UYGUNLUĞUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig’deki futbolcu uygunluğu ile ilgili düzenlemelerde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte, 2003 yılında doğmuş yabancı uyruklu futbolcular, A Takım Listesine yazılması durumunda ve 1 yıldan fazla sözleşme imzaladıklarında, 2 sezon boyunca bu kurala tabi olabilecekler.

YABANCI FUTBOLCU SINIRLAMALARI

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazılabilecek. Bu 14 oyuncudan 12’si için belirlenen yaş sınırı bulunmuyor. Ancak, en az 2 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki bir tarihte doğmuş olması gerekmekte. 2026–27 sezonunda uygulamada değişiklikler gerçekleşecek ve en az 4 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması şartı getirilecek.

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