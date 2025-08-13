TFF, Yaka Kamerası Uygulamasını Duyurdu

YAKA KAMERASI UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, yaka kamerası uygulamasının ilk denemesi 8 Ağustos’ta gerçekleştirilen Gaziantep FK-Galatasaray maçında yapıldı. TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntüler kaydedildi. Kurulumları tamamlanan kameraların 4. hakemler tarafından da kullanılacağı ve otomatik olarak sesli görüntü kayıtlarının 5 yıl süreyle saklanacağı belirtildi.

ASELSAN İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLDİ

TFF’nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak “Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı.” ifadesine yer verildi. ODAKAN Yaka sisteminin, Türkiye’de uzun yıllardır kullanımda olduğu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’deki tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınmasının planlandığı aktarıldı. İlk aşamada İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin de bulunduğu 7 statta, ayrıca Gaziantep Stadyumu’nda gerekli teknolojik kurulumların tamamlandığı ifade edildi.