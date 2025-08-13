TFF, Yaka Kamerasını Duyurdu, Uygulanacak

TEKNOLOJİK YENİLİKLER FUTBOLDA UYGULANMAYA BAŞLANDI

TFF tarafından yapılan duyuruda, yaka kamerası uygulamasının ilk olarak 8 Ağustos’ta gerçekleştirilen Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşmasında denendiği ifade edildi. TFF temsilcisinin kullandığı yaka kamerasıyla anlık görüntülerin kaydedildiği belirtildi. Kurulumu tamamlanan 7 stadyumda bulunan kameraların 4. hakemler tarafından da kullanılacağı ve otomatik olarak sesli görüntü kayıtlarının 5 yıl süreyle saklanacağı aktarıldı.

ASELSAN İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLEN SİSTEM

TFF’nin resmi web sitesinde yer alan açıklamada, “Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı.” denildi. Ayrıca, Kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirilerek Türkiye’de uzun yıllardır kullanılmakta olan ODAKAN yaka sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin stadyumlarında devreye alınması hedefleniyor. İlk aşamada İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi dahil olmak üzere 7 stadyum ve Gaziantep Stadyumu’nda teknolojik kurulumlar tamamlanmış durumda.