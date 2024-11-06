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Spor

TFF Yasa Dışı Bahis Reklamlarını Engelleyebilir

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MADDENİN UYGULAMASI VE CEZA AYARLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), statlarda yasa dışı bahis reklamlarının engellenmesine yönelik önemli bir adım attı ve ağır ceza içeren bir maddeyi talimatnamesine ekledi. Kulüpler, bu kurallar çerçevesinde yapılan ihlaller için 10 milyon liraya kadar ceza alabilecek. Ayrıca, bu kurala uymayan kulüplerin 3 puanının silinmesi gündeme geliyor.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TFF’den yapılan açıklamada, “Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlardaki reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile reklam yapılması da dahildir.” denildi. Ancak uymayan kulüplerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği de belirtildi.

CEZALARIN ARTAN CİDDİYETİ

TFF, yasağa uyulmaması durumunda uygulanacak cezaların her ihlalde artacağını vurguluyor. Bu da, kulüplerin yasa dışı bahis reklamları ile ilgili kurallara daha dikkatli bir şekilde yaklaşmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

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